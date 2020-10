Calciomercato Juventus – Fatta per Chiesa! Cifre e dettagli dell’affare

Calciomercato Juventus, affare fatto per Chiesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Federico Chiesa, oggi, nell’ultimo giorno di calciomercato, diventerà ufficialmente un calciatore della Juventus. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Trovato, infatti, l’accordo tra Juventus e Fiorentina per il trasferimento del numero 25 viola alla corte di Andrea Pirlo. La formula? Prestito oneroso biennale con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La Juventus pagherà 2 milioni di euro subito, altri 8 milioni di euro nell’estate 2021. Quindi, 40 milioni di euro per il riscatto definitivo nell’estate 2022. Con l’aggiunta, infine, di 10 milioni di euro di bonus facilmente conseguibili. Il diritto di riscatto, ha spiegato la ‘rosea‘, diventerà obbligo al raggiungimento anche solo di una di queste condizioni: qualificazione della Juventus in Champions League; 60% di presenze di Chiesa (per almeno 30′) in maglia bianconera; 10 reti e 10 assist per Chiesa con la Juventus da qui al 2022. Chiesa rinnoverà con la Fiorentina per questioni tecniche e poi firmerà con la Juventus un contratto fino al 30 giugno 2025: per lui, ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione. L’operazione Chiesa è stata resa possibile dalle cessioni di Daniele Rugani (Rennes), Mattia De Sciglio (Olympique Lione) e Douglas Costa (Bayern Monaco). LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>