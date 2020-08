Calciomercato – Di Marzio: “Le ultime novità su Deulofeu-Milan”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gerard Deulofeu, classe 1994, è retrocesso in Championship con il Watford. Lo spagnolo però non vuole restare a giocare nella seconda serie inglese con gli ‘Hornets‘, effettivamente categoria che il giocatore non merita. Il suo sogno è quello di ritornare nel Milan, dove ha già giocato per sei mesi, dal gennaio al giugno 2017, con un buon rendimento: 4 gol in 18 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Ecco gli ultimissimi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Lui apre da tempo al Milan, praticamente da quando è andato via ha aperto al ritorno nel Milan. E’ il club rossonero che deve decidere”.

Proprio il Milan è apparso titubante in queste settimane circa l’acquisto di Deulofeu. Di Marzio precisa: “Deulofeu è è un giocatore che piace al Milan. Se i rossoneri decidessero di prendere un giocatore con le sue caratteristiche, sanno di poter contare su di lui”.

