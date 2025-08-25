Pianeta Milan
Calciomercato, Di Marzio: 'Atalanta e Milan, nuovi contatti per Musah'
Non è ancora tramontata la trattativa di calciomercato per il trasferimento di Yunus Musah dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva
Daniele Triolo 

Non è ancora tramontata la trattativa di calciomercato che potrebbe portare Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, dal Milan all'Atalanta in questi ultimi giorni della sessione estiva. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

Per Di Marzio, però, la trattativa Musah è strettamente correlata a quella tra Atalanta e Napoli per la cessione di Marco Brescianini (ex capitano della Primavera del Milan e prodotto del settore giovanile rossonero) al club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Le due operazioni sono collegate. Se Brescianini lascerà la 'Dea' per gli azzurri, allora gli orobici potranno andare a chiudere Musah con il Milan. E il Diavolo, a quanto pare, rimpiazzerebbe l'ex Valencia acquistando il classe 2003 italiano Giovanni Fabbian dal Bologna. Per una 'trade a tre' di calciomercato ben strutturata che farebbe tutti contenti.

