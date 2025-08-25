Calciomercato, Di Marzio: “Atalanta e Milan, nuovi contatti per Musah”

Non è ancora tramontata la trattativa di calciomercato per il trasferimento di Yunus Musah dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva

Non è ancora tramontata la trattativa di calciomercato che potrebbe portare Yunus Musah , centrocampista statunitense classe 2002 , dal Milan all' Atalanta in questi ultimi giorni della sessione estiva. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

Per Di Marzio, però, la trattativa Musah è strettamente correlata a quella tra Atalanta e Napoli per la cessione di Marco Brescianini (ex capitano della Primavera del Milan e prodotto del settore giovanile rossonero) al club presieduto da Aurelio De Laurentiis.