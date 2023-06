Calciomercato – Dalla Spagna sicuri: “Brahim Diaz all’ultima col Milan”

Come riportato da Marca, quella di domani, potrebbe essere l'ultima di Brahim Diaz con il Milan, possibile uomo di calciomercato

Continuano le voci di calciomercato intorno al calciatore del Milan, Brahim Diaz . Se La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta di un possibile incontro la prossima settimana tra le parti in causa, dalla Spagna, sono piuttosto sicuri del destino dello spagnolo. Quella di domani, secondo i rumor, potrebbe essere l'ultima partita di Brahim Diaz con la maglia del Milan .

Calciomercato Milan, l'ultima di Brahim Diaz?

Come riportato da Marca infatti Brahim Diaz sarà un giocatore del Real Madrid la prossima stagione, dopo tre anni di prestito al Milan. Per i blancos potrebbe essere una buona scelta sulle fasce e dietro le punte. Domani contro il Verona, secondo i rumor spagnoli, potrebbe essere l'ultima di Brahim Diaz con la maglia del Milan. Inoltre l'attuale 10 rossonero non è stato convocato dalla Spagna e potrebbe decidere di accettare la corte della nazionale marocchina che da tempo lo segue.