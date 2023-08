Calciomercato Milan – Per Origi si fa avanti lo Sheffield United

Il Milan è ancora a lavoro in quest ultimi giorni di calciomercato . La dirigenza rossonera potrebbe essere alla ricerca del decimo colpo in entrata, ma non solo. Il Diavolo dovrà anche cercare di vendere gli esuberi presenti in rosa. Uno di questi è Origi . L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla proprio della situazione del belga.

Calciomercato Milan, speranza Premier per Origi

Il giocatore, si legge, è quello che a bilancio pesa di più per il club. Con uno stipendio annuo di 5,28 milioni lordi, il Milan starebbe provando a liberare spazio e soprattutto snellire i conti. La speranza della dirigenza sarebbe di trovare una soluzione in questi ultimi giorni e lo Sheffield United in Inghilterra si sarebbe fatto avanti con interesse. In partenza ci sono anche Caldara e Saelemaekers, quest’ultimo avrebbe aperto un dialogo con il Real Betis. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la speranza di Pioli per l'attaccante