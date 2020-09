Calciomercato – Chiesa, il Milan è il club più interessato al giocatore

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nelle scorse ore, sono arrivate alcune smentite riguardo un interesse del Milan per Federico Chiesa. Nonostante ciò però, secondo quanto riferisce ‘La Nazione’, sembrerebbe che il club più interessato al classe 1997 sia proprio il Milan. Il noto quotidiano riporta anche la presenza dei dirigenti viola Daniele Pradé e Joe Barone in quel di Milano. Chissà che questa non sia l’occasione giusta per iniziare a fare sul serio per Chiesa.

