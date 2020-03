Calciomercato – Chelsea su Neuer: attenzione a Donnarumma…

CALCIOMERCATO – Manuel Neuer e il Bayern Monaco potrebbero salutarsi a fine stagione. Questa l’indiscrezione di ‘Sport Mediaset’ che rivela di un possibile domino per la porta. I bavaresi hanno già acquistato Alexander Nubel dallo Schalke 04 e stanno provando a prendere Marc André Tre Stegen dal Barcellona. In questo modo ci sarebbe spazio per il portierone tedesco, tra l’altro in scadenza nel 2021. Attenzione però al Chelsea, che vede in Neuer l’obiettivo numero 1 per sostituire Kepa Arrizabalaga, ritenuto non all’altezza della situazione. Nei giorni scorsi i ‘Blues’ avrebbero fatto un sondaggio anche per Gianluigi Donnarumma, che in questo caso potrebbe allontanarsi dalla Premier League. Un assist al Milan? Intanto si allontana un obiettivo di mercato dopo l’addio di Boban: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

