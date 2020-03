Calciomercato Milan – Donnarumma, sondaggio del Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Chelsea, che non ha più il blocco sul mercato e che, pertanto, dalla prossima finestra estiva potrà tornare ad operare in entrata, avrebbe effettuato un sondaggio con Mino Raiola per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan.

Donnarumma, classe 1999, sarebbe dunque finito nel mirino del club londinese, insoddisfatto dalle prestazioni dello spagnolo Kepa Arribazalaga e del suo sostituto, l’esperto argentino Willy Caballero, tra i pali della porta della squadra del manager Frank Lampard.

L’assalto dei ‘Blues‘ a Donnarumma partirebbe qualora l’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia (NA) non riuscisse a trovare un accordo con il Milan per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2021. ALTRI DUE BIG ROSSONERI IN PARTENZA: VAI ALLA NEWS >>>

