Calciomercato Milan – Senza Boban si complica la pista Zaracho

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da calciomercato.com, Matías Zaracho aveva raggiunto un accordo di massima con Zvonimir Boban per trasferirsi al Milan nella prossima stagione.

Dopo le ultime vicissitudini accorse in casa rossonera, e il conseguente licenziamento dello stesso Boban, la trattativa per Zaracho dovrà praticamente ripartire quasi da zero. Ora la situazione è in stand-by non solo a causa del Coronavirus. La dirigenza del Racing, attuale club di Zaracho, ha capito che con l’addio del dirigente croato, cambieranno le strategie in casa Milan. È per questo motivo che il Milan ha chiesto tempo al club argentino. Zaracho, classe 1998, ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni.

