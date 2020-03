Coronavirus – Berlusconi: “Orgoglioso di Milano e dell’Italia intera”

ULTIME NEWS – Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan e leader politico di Forza Italia, ha parlato della crisi che l’Italia sta attraversando a causa del Coronavirus.

In un’intervista concessa a La Stampa oggi in edicola, Berlusconi ha detto: “Un Paese come l’Italia dovrebbe avere al Governo persone con maggiore esperienza, con un passato adeguato. Ma sono gli italiani ad aver portato quelle che ci sono ora a Palazzo Chigi, spero che in futuro ci ripensino”.

Oltre a ciò, Berlusconi si è voluto esprimere sugli aiuti che dovrebbero arrivare dall’Unione Europea: “L’atteggiamento iniziale dell’UE è stato deludente. Se l’Europa mancasse questa prova e non dimostrasse di essere una comunità solidale, fallirebbe per sempre”. Siamo in guerra e ben vengano gli aiuti anche se il nostro giudizio politico sul sistema comunista non cambia”.

Infine, sulla città di Milano in ginocchio si è espresso così: “Milano soffre ma non è in ginocchio. Sono orgoglioso della mia città, della mia regione, del mio Paese per come stiamo affrontando questo disastro che riguarda tutto il mondo”.

