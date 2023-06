Dalla Spagna – Il Chelsea insiste per portare Lukaku al Milan

Secondo quanto riportato da AS, noto quotidiano sportivo spagnolo, il Chelsea starebbe spingendo per la cessione di Romelu Lukaku al Milan. Il probabile arrivo di Marcus Thuram all'Inter, infatti, lascia intravedere ulteriori complicazioni per il ritorno di Big Rom in nerazzurro. Il Chelsea, d'altra parte, ha confermato ancora una volta la volontà di non ripetere alcune operazioni in prestito e di voler cedere a titolo definitivo l'attaccante belga.