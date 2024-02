CALCIOMERCATO MILAN

Marco Brescianini sembra avere finalmente trovato la sua strada. Il giocatore ex Milan sta brillando con la maglia del Frosinone. Nell'ultimo turno ha segnato anche alla Juventus. I bianconeri, come riportato da gazzetta.it, avrebbero chiesto informazioni in modo concreto in vista del prossimo anno, bussando concretamente alla porta di Angelozzi. Brescianini è un figlio del Vismara, cresciuto con il Milan Primavera, ma non è mai riuscito a farsi valere col Diavolo. Ha vissuto gli anni di Gattuso in Primavera e perso una finale di Coppa Italia contro il Toro di Coppitelli, giocando titolare. Marco, classe duemila, ha debuttato in prima squadra nel 2020 grazie a Stefano Pioli, a cui tra l’altro ha segnato con il Frosinone a inizio dicembre. Il secondo gol di Brescianini in Serie A è arrivato contro la squadra della vita. Il Milan, comunque, conserva il 50% della futura rivendita. La rosea riporta di una possibile valutazione di circa 10 milioni, il che vorrebbe dire circa 5 milioni di guadagno per il MIlan. Oltre alla Juve, su Marco ci sarebbero anche Lazio e Atalanta. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli può restare allenatore al raggiungimento di tre obiettivi: la novità >>>