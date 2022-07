Bologna, Theate verso il Rennes: piaceva anche al Milan

Il Rennes è sempre alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino e sarebbe vicinissimo ad Arthur Theate del Bologna, che piaceva anche al Milan. L'affare, stando a quanto riferisce il quotidiano belga Le Soir, sarebbe addirittura già in via di definizione: ai felsinei dovrebbero andare 18 milioni, bonus compresi. La fumata bianca sarebbe attesa nelle prossime ore. Dopo Hickey, dunque, anche Theate (tra i punti di forza del Bologna nella scorsa stagione) potrebbe salutare la Serie A. Difesa, ritorno di fiamma per il Milan? le ultime news di mercato >>>