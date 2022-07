Hickey lascia il Bologna e vola in Premier: lo seguiva anche il Milan

Aaron Hickey lascia il Bologna. Il terzino scozzese, protagonista di un'ottima scorsa stagione, è pronto a volare in Premier League. Come riporta SOS Fanta, infatti, c'è l'accordo con il Brentford, ex squadra di Eriksen. Il club inglese pagherà circa 22 milioni di euro bonus compresi. Mancano soltanto le firme e le visite mediche, con il giocatore che volerà in Inghilterra settimana prossima per chiudere definitivamente l'operazione. Per Hickey pronto un contratto fino al 2027. In Italia lo seguiva anche il Milan, nonostante l'interesse non si fosse mai tramutato in una vera e propria offerta. MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Radu su Bologna-Inter, presto il rinnovo di Ibrahimovic >>>