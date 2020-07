Calciomercato – Bayern Monaco, ufficiale Kouassi: 4 anni di contratto

CALCIOMERCATO – La notizia era nell’aria già da qualche giorno. Oggi, però, mercoledì 1° luglio, ha ricevuto anche i crismi dell’ufficialità. Il Bayern Monaco, battendo la concorrenza, tra gli altri, anche del Milan, ha messo sotto contratto Tanguy Kouassi, classe 2002, che si è svincolato a parametro zero dal PSG.

Kouassi, difensore centrale molto promettente, che aveva esordito con la Prima Squadra del PSG nel corso dell’ultima stagione, ha firmato con il club di Säbener Straße fino al 30 giugno 2024. Il calciatore ha preferito la Germania all’Italia per il proprio percorso di crescita.

“Sono molto contento di poter giocare con il Bayern Monaco – ha dichiarato Kouassi al sito web ufficiale della società bavarese -. È un grande club ricco di tradizione. Spero di potermi far valere qui e di collezionare numerose presenze. Lavorerò duro per ottenere questo”.

Hasan Salihamdzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, sempre ai canali ufficiali del club ha invece dichiarato: “Siamo molto felici di aver vinto la corsa per Tanguy Kouassi. Ai nostri occhi è uno dei più grandi talenti in Europa“. Kouassi, stamattina, ha svolto anche le visite mediche con il Bayern Monaco, iter che invece ieri era toccato ad Alexander Nübel, portiere arrivato a costo zero dallo Schalke 04.

