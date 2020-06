Calciomercato Milan – Duello con il Napoli per Milenkovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, il Milan ed il Napoli sarebbero in pressing su Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo di proprietà della Fiorentina ed in scadenza di contratto con il club presieduto da Rocco Commisso il 30 giugno 2022.

Al momento, i rossoneri sarebbero in vantaggio sui partenopei nella corsa al cartellino di Milenkovic, anche se, ha riportato il quotidiano fiorentino, tanto il Milan quanto il Napoli dovranno stare attenti al possibile inserimento di qualche squadra straniera (PSG?) su Milenkovic.

Il cartellino di Milenkovic è valutato dalla società gigliata non meno di 35 milioni di euro. ECCO PERÒ COME POTREBBE AVERLO IL MILAN >>>