Calciomercato Milan – Dalla Germania: Kouassi al Bayern Monaco

MERCATO MILAN – Come riportato dalla BILD, il Bayern Monaco avrebbe messo a segno il primo colpo di mercato: Tanguy Kouassi del PSG. Nelle scorse ore si era diffusa l’indiscrezione di un club che era arrivato ad offrire al difensore francese un ingaggio da 10 milioni per 5 anni, cifra a cui il Milan – che era interessato al ragazzo – non poteva assolutamente avvicinarsi.

Così Kouassi ha deciso di rifiutare all’ultimo il rinnovo di contratto propostogli da Leonardo, mandando su tutte le furie il dirigente brasiliano. Il difensore che quest’anno ha esordito in prima squadra sarà il primo colpo di mercato del club bavarese.

