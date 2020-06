Calciomercato Milan – Rossoneri forti su Kouassi del PSG

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan continua ad essere fortemente interessato a Tanguy Kouassi del PSG. Classe 2002, il difensore centrale dei parigini diventerà maggiorenne tra pochi giorni e Leonardo sta continuando a trattare il rinnovo di contratto per non perderlo a parametro zero come già accaduto in passato con altri calciatori come Kingsley Coman poi andato alla Juventus. Il Milan spera di poter contare sulla figura di Ralf Rangnick che già negli scorsi mesi lo aveva segnalato per il suo Lipsia. Per i rossoneri, infatti, ci sarà da battere anche la concorrenza del club tedesco. Intanto, Paolo Scaroni ha parlato proprio del futuro del dirigente tedesco>>>

