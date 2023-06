Calciomercato – Barella verso il Newcastle? Ecco l’offerta all’Inter

Come riportato dal The Telegraph, Nicolò Barella sarebbe il grande obiettivo del Newcastle. Ecco l'offerta all'Inter

Secondo il TheTelegraph il Newcastle, una delle 4 di Premier che parteciperà alla prossima Champions League, sarebbe alla ricerca di un centrocampista centrale con l'obiettivo Nicolò Barella dell'Inter. I contatti, si legge, starebbero andando avanti ormai da gionri con l'ex Cagliari che sarebbe il primo della lista per la mediana. Il Newcastle avrebbe offerto all'Inter 50 milioni di sterline ovvero 58 milioni di euro per il cartellino di Barella. Per il centrocampista nerazzurro sarebbe invece pronto un contratto da top player che lo porterebbe ad essere il calciatore più pagato dell'intera rosa.