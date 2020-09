Calciomercato AC Milan – Dall’Inghilterra: Fofana, il Leicester molla

Calciomercato Ultime Notizie AC Milan: Fofana, si allontana il Leicester

CALCIOMERCATO AC MILAN NEWS – Il Milan ha bisogno di un difensore centrale e, ormai, è abbastanza chiaro. I rossoneri stanno seguendo diversi profili, ma in particolare a Paolo Maldini e Frederic Massara piace Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Etienne, di nazionalità francese. I rossoneri, però, prima di far partire l’assalto devono cedere qualcuno (possibilmente Mateo Musacchio ad almeno 7 milioni). Su Fofana, però, ci sono tantissimi club e, in particolare, il Leicester sembrava pronto ad assicurarselo. Secondo quanto riferisce il Telegraph, tuttavia, gli inglesi hanno offerto 30 milioni per James Tarkowski, difensore del Burnley. Così, difficilmente, potranno arrivare anche a Fofana, che può rimanere un obiettivo del Milan. I rossoneri sono pronti a offrire un prestito oneroso da 10 milioni con diritto o obbligo di riscatto.

