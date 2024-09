Calciomercato, si va verso una rivoluzione europea: la clamorosa novità

Secondo quanto riporta il Times, le negoziazioni proseguono tra i maggiori campionati europei per spostare la chiusura della sessione estiva del calciomercato il 15 agosto a partire dalla stagione 2025/2026. Premier League e Liga sarebbero le prime leghe che si stanno muovendo per chiudere questo accordo. Poi si dovrebbero unire Serie A, Ligue 1 e Bundesliga. Resterebbe il punto interrogativo sui paesi come Arabia Saudita e Qatar, che non farebbero parte di questo accordo. Potrebbe essere una vera e propria rivoluzione per il calciomercato estivo, che potrebbe chiudere prima della prima partita della Serie A 2025-26.