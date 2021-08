Cagliari, Pobega del Milan in pole dopo il mancato arrivo di Nainggolan

Il Cagliari ha bisogno di un centrocampista dopo il mancato ritorno di Radja Nainggolan. Il primo nome sulla lista è quello di Pobega

Il Cagliari ha bisogno di un centrocampista dopo il mancato ritorno di Radja Nainggolan ed il primo nome sulla lista è quello di Tommaso Pobega. Sembrava tutto fatto per il belga, che aveva rescisso il suo contratto con l'Inter. Ma Nainggolan ha deciso di tornare in patria, all'Antwerp. Ora i sardi si sono fiondati con decisione su Pobega, tornato al Milan dopo il prestito allo Spezia.