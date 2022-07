Borussia Dortmund, per sostituire Haller sondaggi per l’ex Milan Piatek

La notizia del tumore ai testicoli di Sebastien Haller ha lasciato sgomento tutto il mondo del calcio. Il Borussia Dortmund pensa a Piatek per sostituirlo. I gialloneri, infatti, avevano puntato Haller per rimpiazzare Erling Haaland , passato al Manchester City. 31 milioni di euro per prelevare Haller dall’Ajax, ma ad oggi non si sa ancora quando rientrerà e i tedeschi vogliono tutelarsi con un altro attaccante.

Potrebbe quindi scatenarsi l'asta per l'attaccante polacco, visto che l'ex Milan piace anche in Italia. Salernitana e Torino, in particolare pensano a Piatek per rinforzare i rispettivi attacchi, ma il Borussia Dortmund non demorde.