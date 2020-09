Battistini: “Roca piace a tanti club, in Italia e non solo”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan è tra i club più attivi sul mercato ed è un riconoscimento che arriva anche da parte dei procuratori e dei vari addetti ai lavori. Tra questi anche Graziano Battistini, noto procuratore. Tra i giocatori assistiti anche Marc Roca, centrocampista classe 1996 dell’Espanyol, accostato nei mesi scorsi anche al Milan, che però ha poi scelto Sandro Tonali, in arrivo dal Brescia la prossima settimana. Battistini ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole.

Se porterà Roca in Italia: “È un ragazzo molto stimato. Stiamo facendo i conti con una sessione ferma, a parte il Milan. È un mercato difficile primo per tutti. In Spagna le grandi soffrono, in Italia è complicato. Ci saranno comunque tanti movimenti”.

Su Fiorentina e Atalanta: “È un giocatore forte, sotto gli occhi di tanti club. In Italia e non solo”.

