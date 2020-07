Calciomercato Milan – In mediana seguiti Florentino e Marc Roca

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport questa mattina, in mediana il Milan continua a seguire Florentino e Marc Roca, rispettivamente di Benfica ed Espanyol. Il primo piace da tempo e i rossoneri lo hanno seguito per tutta l’ultima stagione. Rimane un pallino di Maldini e Massara, ma l’alta richiesta dei lusitani ha frenato molto la possibile trattativa. Il secondo, invece, è appena retrocesso in Segunda Division e il suo prezzo potrebbe essere contenuto. Entrambi prenderebbero il posto di Lucas Biglia che non rinnoverà il suo contratto in scadenza.

