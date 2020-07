Calciomercato Milan – Miranchuk offerto al Parma: la richiesta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Aleksey Miranchuk, accostato al Milan nelle ultime settimane, è stato offerto dalla Lokomotiv Mosca al Parma. Per il centrocampista russo, tuttavia, il club della capitale ha chiesto circa 20 milioni e la risposta dei gialloblù è stata ovviamente negativa. Ritenuta eccessiva la richiesta per un calciatore in scadenza di contratto nel 2021.

