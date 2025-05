Allenatore Milan, Sarri ancora in corsa? Le ultime da Pedullà

"E' un allenatore diciamo che sul campo è molto bravo, lo considero una persona capace. Fuori dal campo è difficile creare un rapporto, diciamo, di comunicare, ma non è una novità quello che sto dicendo io perché ovunque lui è stato, ha avuto questo lato qui caratteriale che non era facile da gestire, ma eravamo consapevoli di questo fatto, perciò anche la scelta fatta all'epoca, tre anni fa era perché si chiudeva l'era di Simone Inzaghi, che era la storia della Lazio, era un uomo che, se non mi sbaglio, ha passato più anni nella storia della Lazio, e quella scelta era basata sul fatto che dovevamo creare un progetto completamente opposto di quello che avevamo con Simone Inzaghi, cambiando a 360 gradi anche sulla scelta dell'allenatore diciamo, però è stata una scelta mia di portarlo alla Lazio condivisa insieme al presidente per il fatto che poteva dare qualcosa in più a questa piazza". Queste le parole di Igli Tare su Sarri. Nonostante questo, l'ex Lazio potrebbe essere ancora un'opzione per il Milan. Ne parla Alfredo Pedullà.