Milan, Impallomeni: “Italiano una scelta alla Fonseca. Allegri e Sarri …”

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. Ecco, dunque, le sue parole.

Sul prossimo allenatore del Milan: "Le tre mosse da fare? Capire se potrà avere margini per scegliersi un suo collaboratore diretto, quindi Moncada e la sua presenza è da verificare. Poi a Tare piace questo Milan, con 3-4 mosse può tornare competitivo, deve vincere. E poi la scelta dell'allenatore. Sarri lo vedo fuori, credo che il primo grande obiettivo sia Allegri. Italiano non lo so, mi sembra una scelta alla Conceicao, Fonseca, è un rischio. Il piano A è Allegri, che c'è già stato al Milan ed è adatto per vincere subito. Per me tra Napoli e Milano, Allegri sceglie il Milan".