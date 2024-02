Stefano Pioli, allenatore del Milan, potrebbe non sedere più sulla panchina rossonera nella prossima stagione nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola, Pioli sarebbe balzato in pole position - scattando su Vincenzo Italiano (Fiorentina) - per assumere l'incarico di allenatore del Napoli, al posto di Francesco Calzona, tecnico 'a tempo'.