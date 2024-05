Dall’Inghilterra: “Lopetegui al West Ham: annuncio questa settimana”

Talmente malvisto dai tifosi rossoneri che, con una petizione online , avevano chiesto alla società di abbandonare la pista. Missione compiuta, visto che il futuro del 'Cagón' sarà nuovamente in Premier League . LEGGI ANCHE : Milan, quale allenatore? La critica di Criscitiello: “Questa è vera follia” >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.