Allenatore Milan, Gasperini sfuma? Di Marzio: 'Contatti positivi con ...'

Continuano i tantissimi rumors di calciomercato intorno alle panchine in Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, il futuro di Gasperini dovrebbe scoprirsi tra poco. Oggi ci sarebbe stato un incontro con la dirigenza dell'Atalanta per parlare di rinnovo e futuro. Un incontro che potrebbe essere chiave per l'allenatore della Dea. Secondo l'esperto di mercato, per la prima volta però si sarebbe aperta la possibilità concreta di non continuare insieme per questione di motivazioni da parte dello stesso Gasperini.