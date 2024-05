"In generale, questa sera non voglio parlare di singoli casi. Ci siederemo e parleremo all'inizio della settimana. Tutto rimane possibile. Certo, la qualificazione diretta alla Champions League, per tutti, sarebbe stata qualcosa di più positivo, ma voglio ricordare il risultato complessivo", ha detto Létang sul futuro del suo allenatore e di qualche giocatore (c'è l'attaccante Jonathan David, in scadenza il 30 giugno 2025, che piace al Milan).

Ancora qualche giorno e poi si delineerà meglio il quadro — "Prenderò la mia decisione questa settimana. Devo ancora parlare con il Presidente, con il quale ho un incontro per discutere del futuro. Penso che la prossima settimana sarà decisiva per il mio futuro", ha confermato lo stesso Fonseca. Per i tifosi del Diavolo, quindi, qualche altro giorno di attesa e passione per capire cosa ne sarà della panchina nella prossima stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Al posto di Giroud arriva l'attaccante che non ti aspetti >>>

