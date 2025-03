Allenatore Milan, arriva la proposta per Conte? Se torna disponibile...

Il Milan potrebbe essere alla 'vigilia' di un'altra rivoluzione. Dopo i tanti interventi durante il calciomercato invernale, i rossoneri potrebbero cambiare ancora, sia a livello societario che per quanto riguarda la rosa. Possibile che si cambi anche l'allenatore: si fanno già tanti nomi per il possibile post Sergio Conceicao tra cui un possibile ritorno di fiamma per Antonio Conte. Ecco le ultime novità.