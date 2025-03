Allenatore Milan, Conte tra Juventus e i rossoneri? Ecco le ultime

Allenatore Milan, Conte resta in corsa per il futuro? 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto una panoramica tra i rossoneri e la Juventus

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Antonio Conte , un anno fa, era candidato alle panchine di Juventus e Milan , che scelsero Thiago Motta e Paulo Fonseca. Fu il Napoli a chiudere l'accordo con l'allenatore. Come scrive la rosea, il Napoli lo vorrebbe tenere, forte anche del contratto siglato fino al 2027, mentre la Juventus starebbe cercando di capire se potrà riaverlo. E il Milan? Secondo il quotidiano starebbe cercando un allenatore italiano e non escluderebbe automaticamente dalla corsa Antonio Conte .

Allenatore Milan, Conte non andrebbe escluso. Occhio alla Juventus

Per il futuro, continua 'La Gazzetta dello Sport', tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno ad Antonio Conte nelle prossime settimane. Il campo principale sarebbe Torino, con la Juventus che potrebbe salutare Tudor dopo il Mondiale per Club. Il Milan, invece, dovrà prima cercare il direttore sportivo, poi sarà il tempo di un allenatore italiano e si potrebbe pensare sempre ad Antionio Conte. Sarà il tempo a decidere, vedremo quale sarà il destino dell'allenatore del Napoli.