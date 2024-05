Bologna, Thiago Motta lascia e va alla Juventus: i dettagli del contratto

Thiago Motta ha deciso di lasciare il Bologna e di accettare la corte della Juventus. Presto una nuova esperienza professionale per lui

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, a ore (presumibilmente nella giornata di domani) Thiago Motta, tecnico italo-brasiliano classe 1982, incontrerà Joey Saputo, Presidente del Bologna. Obiettivo del summit, comunicargli l'intenzione di non accettare la proposta del rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.