Milan Top News: novità di calciomercato, si lavora in uscita

ULTIME MILAN – Tutto ciò che c’è da sapere sul Milan nelle Top News di giornata: mercato, trattative, obiettivi, retroscena, ufficialità, indiscrezioni e interviste.

IBRAHIMOVIC – Tiene, ovviamente, ancora banco il ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Oggi ne hanno parlato prima Capello, che lo ha avuto alla Juve, e poi Rui Costa, grande ex rossonero.

CALCIOMERCATO – Argomento chiave, però, il calciomercato, soprattutto in uscita. A un passo dal Genoa c’è Borini, ecco i dettagli. Potrebbe andar via anche Suso, che piace tantissimo al Siviglia: leggi qui. Infine, potrebbe andare via anche Rodriguez, che ha richieste da due squadre: leggi!

