Milan, Rangnick non farebbe nulla per trattenere Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, Ralf Rangnick non farebbe nulla per trattenere Gigio Donnarumma in rossonero in caso di un suo approdo al Milan. Il dirigente tedesco, infatti, ritiene che non avrebbe senso fare degli sforzi economici eccessivi per rinnovare il contratto del classe 1999 alle cifre riportate negli ultimi mesi (almeno 7 milioni a stagione).

Tuttavia, una cessione del portiere campano permetterebbe al Milan di finanziare buona parte del mercato rossonero in entrata. Gli obiettivi in caso di cessione di Donnarumma sarebbero due: Alex Meret del Napoli e Juan Musso dell’Udinese, entrambi con una valutazione di circa 30 milioni. Potrebbe essere presa una decisione diversa, invece, su Romagnoli: lui vuole restare!

