Calciomercato Milan – Romagnoli vuole restare e aspetta la dirigenza

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Alessio Romagnoli, il cui contratto coi rossoneri scadrà il 30 giugno 2022. Il rinnovo di contratto non dovrà essere affrontato in maniera imminente, ma nemmeno tra moltissimo. Inevitabile che molti club abbiano messo gli occhi su di lui, come ad esempio il Barcellona.

Senza fondamento, invece, le voci riguardanti un futuro alla Lazio o all’Inter (scambio con Icardi..). Come riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la volontà del ragazzo è quella di rimanere al Milan e aspetta la dirigenza rossonera per le novità sul rinnovo di contratto. L’Atletico Madrid avrebbe sondato il terreno, ma la sua precedenza va al club di via Aldo Rossi.

Intanto ieri lutto nel mondo del giornalismo sportivo: il messaggio del Milan

