Il Fenerbahçe sogna in grande: vuole Braida come direttore sportivo

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Il Fenerbahçe sogna in grande: secondo le ultime indiscrezioni dalla Turchia, infatti, sembra che ci sia stato un contratto tra il club presieduto da Ali Koç ed Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, che ha concluso da non molto tempo, in maniera burrascosa, la sua esperienza al Barcellona.

Il Fenerbahçe vorrebbe Braida in dirigenza e sarebbe pronto ad affidargli l'incarico a lui ben noto di direttore sportivo. Ma non è tutto, perché i gialloblu di Istanbul, per sostituire Ersun Yanal in panchina nella stagione 2020-2021, vorrebbero Laurent Blanc, ex Commissario Tecnico della Francia ed ex allenatore del PSG.