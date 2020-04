Thiago Silva: “È un mio desiderio, tornerò a indossare quella maglia”

CALCIOMERCATO MILAN – Dal prossimo 1 luglio 2020 Thiago Silva sarà uno degli svincolati di lusso. Il PSG pare sempre più propenso a non rinnovargli il contratto. Premesso che a nostro avviso il brasiliano sarebbe il rinforzo ideale per il Milan, oggi il brasiliano ha rilasciato nuove dichiarazioni sul suo futuro.

Nello specifico Thiago Silva parla di un suo ritorno in Brasile, precisamente alla Fluminense: “In uno dei momenti più delicati della mia carriera, la Fluminense mi ha aperto le porte e quella gratitudine è al di sopra di tutto. Tornare sarebbe un mio desiderio. Non so quando, ma penso che tornerò a indossare quella maglia”.

Il difensore brasiliano, prima di arrivare al Milan, aveva giocato per due club europei senza troppe fortune. Il Porto e la Dinamo Mosca. Proprio da quest’ultimo club, la Fluminense lo ha acquistato e riportato in Brasile. Dopo due stagioni ad alto livello, è stato ceduto ai rossoneri nel gennaio 2009. Thiago Silva è un classe 1984, e il prossimo settembre compirà 36 anni. Ma la sua qualità e importanza va oltre l’età, lo dimostra il fatto che è ancora il titolare del PSG. Ma nel frattempo il Milan pensa anche ad altri difensori per il futuro: i dettagli >>>

