Di Marzio: “Il Milan lavora per Under, vuole andare via da Roma”

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante le dichiarazioni di facciata da parte di Frederic Massara, il Milan continua a lavorare con attenzione sul mercato. I rossoneri hanno deciso di puntare su Cengiz Under, della Roma, il quale dovrebbe di fatto andare a sostituire Suso, possibile partente. Il turco costa 35 milioni e si valuta anche lo scambio con lo spagnolo, che però sembra una possibilità arenatasi. Di questo ha parlato Gianluca Di Marzio su Sky. Ecco le sue parole: "Il Milan insiste sul rapporto col procutatore, che vorrebbe portarlo via da Roma. Si lavora e la Roma ha tutto il diritto di trattenerlo nel caso in cui l'offerta non sia gradita".

