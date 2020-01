Milan-Udinese: “Massara: “Mercato? Vedremo se ci saranno delle opportunità”

NEWS MILAN – Frederic Massara, ds rossonero, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio tra Milan e Udinese, gara che si giocherà a partire dalle 12:30 a San Siro

“Anche oggi ci sono 60.000 persone, è una vicinanza che ci aiuta nonostante non sia stata finora una stagione positiva, questo calore può darci una grande mano per il proseguo della stagione. Mercato? Non sono previsti ulteriori movimenti: sono arrivati Ibrahimovic, Kjaer e Begovic. Vedremo se ci saranno delle opportunità nelle ultime due settimane e in caso ci faremo trovare pronti”. Intanto ci sono delle novità importanti anche su un altro giocatore della rosa rossonera, continua a leggere >>>

