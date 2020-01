De Zerbi: “Duncan decide per la propria carriera, vediamo”

CALCIOMERCATO MILAN – Un calciomercato di gennaio rivoluzionario per il Milan. È quello che si prospetta. I rossoneri valutano diversi profili e, tra questi, anche Alfred Duncan. Il centrocampista del Sassuolo classe 1993 è già in passato stato accostato al Milan, ma sembra tornato di moda. Oggi, in conferenza stampa, ha parlato il suo allenatore Roberto De Zerbi, alla vigilia del match con l’Udinese. Gara per cui, tra l’altro, Duncan non è stato neanche convocato.

Ecco le sue parole: “L’ho visto poco in settimana e ho parlato poco con lui. Io lo adoro, come calciatore e come ragazzo. È qui da tanto tempo e la carriera è sua. Il proprietario è il Sassuolo, non è De Zerbi… Io posso dare la mia opinione. I risultati si ottengono con i calciatori. Io ho un’idea, ma deve essere corrisposta alla volontà del ragazzo, a cosa bisogna fare sul mercato, a tante cose…” Per le ultime… Continua a leggere >>>

