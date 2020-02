Calciomercato Sassuolo – Carnevali: “Vogliamo trattenere Boga”

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Nel corso della rubrica “Radio Anch’io Sport“, in onda su “Radio 1“, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Jeremie Boga. Il talento franco-ivoriano sta mostrando grandi cose nel corso di questa stagione in neroverde. Sin qui i numeri sono ottimi: 21 presenze in Serie A, 6 gol e 3 assist.

Boga è stato acquistato nell’estate 2018, il Sassuolo lo pagò 3 milioni di euro dal Chelsea: ora ha un contratto fino al giugno 2022, ma molti club hanno inevitabilmente messo gli occhi su di lui. Oggi Carnevali ha però ribadito la ferma volontà dei neroverdi: “Vogliamo trattenere Boga. La volontà nostra è di continuare in questo percorso di crescita. Cercheremo di trattenere questi ragazzi ma come sempre faremo le giuste valutazioni noi e i giocatori con l’obiettivo principale di far crescere questa società”.

Discorso di Carnevali che si estende anche agli altri pezzi pregiati della squadra allenata da Roberto De Zerbi: “Boga come altri giocatori del Sassuolo, come Domenico Berardi, Hamed Traoré e Manuel Locatelli: cercheremo di trattenerli”. In mezzo anche l’ex Milan Locatelli, che in neroverde sta lavorando e giocando con continuità, diventando sempre più affidabile nel ruolo di centrocampista davanti la difesa.

Intanto, il tecnico rossonero Stefano Pioli, nella settimana che porta al derby Inter-Milan, non sembra preoccupato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android