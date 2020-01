Manuel Locatelli compie 22 anni: ecco gli auguri del Milan

ULTIME NEWS MILAN – Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 del Sassuolo, è uno dei prodotti del vivaio milanista sparsi in tutta Italia. Tutti i tifosi del Milan ancora ricordano il gran gol contro la Juventus con cui l’allora giovanissimo Locatelli decise il match. In occasione del suo 22esimo compleanno, il profilo Twitter ufficiale del Diavolo ha voluto dedicargli uno spazio per fare gli auguri al suo ex numero 73. Ecco il post.

Intanto Fabio Borini potrebbe rescindere il suo contratto con il Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android