Calciomercato Roma – Politano stop: si torna a pensare a Suso

CALCIOMERCATO ROMA – Matteo Politano, per ora, non vestirà la maglia della Roma. Si è nuovamente bloccato, infatti, lo scambio imbastito con l’Inter che avrebbe previsto (prevedrebbe?) il trasferimento contestuale di Leonardo Spinazzola in nerazzurro.

Secondo quanto riferito da ‘gazzetta.it‘, Politano, alla Roma, continua a piacere a prescindere dalla trattativa saltata, ma solo se l’Inter volesse cederlo in prestito gratuito. L’altra pista giallorossa per l’esterno d’attacco, invece, porta a Jesús Suso, classe 1993, spagnolo in uscita dal Milan.

Il posto di Suso, al Milan, potrebbe essere preso, se non dal romanista Cengiz Ünder, da un suo connazionale: per le ultime news di mercato sul Diavolo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android