Calciomercato Inter – Scambio Politano-Spinazzola, niente fumata bianca

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, non c’è ancora la fumata bianca per lo scambio di calciomercato tra Inter e Roma, che prevedrebbe il passaggio di Matteo Politano in giallorosso e di Leonardo Spinazzola in nerazzurro.

Nonostante i giallorossi, infatti, abbiano provato a venire incontro ai nerazzurri legando l’obbligo di riscatto del cartellino al numero delle presenze, e cercando anche un compromesso sul minutaggio delle 15 presenze da fare per arrivare al riscatto dopo l’iniziale periodo di prestito, non c’è ancora una soluzione allo scambio tra i due giocatori.

La trattativa, dunque, si è completamente bloccata di nuovo. Qualora le cose non dovessero cambiare, Politano e Spinazzola potrebbero quindi fare presto ritorno rispettivamente a Roma ed a Milano. A questo punto, quindi, potrebbe riprendere quota, per i giallorossi, un’altra operazione di mercato: per le ultime, continua a leggere >>>

