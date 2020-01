Calciomercato Roma – Ag. Januzaj: “Il prestito oneroso è possibile”

CALCIOMERCATO ROMA – Sette giorni e poi si chiuderanno le porte di questa sessione invernale di calciomercato. La Roma ha quindi poco tempo a disposizione per rinforzare la propria rosa, obiettivo di grande importanza se si ricordano le parole di Paulo Fonseca: “Mi aspetto almeno due rinforzi”.

Il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, in queste ore sta lavorando per accontentare il proprio allenatore. Con l’infortunio di Nicolò Zaniolo e quello di Amadou Diawara, saranno almeno due i giocatori in entrata per i giallorossi, in aggiunta, non semplici comparse visto i due calciatori che andranno a sostituire.

Un’ala destra e un centrocampista: il nome sulla lista del direttore sportivo per quanto riguarda il reparto avanzato è quello di Adnan Januzaj, ala belga di proprietà della Real Sociedad. Nella serata di giovedì ci sarebbe stato il blitz a San Sebastián degli emissari giallorossi, per trattare direttamente con il club spagnolo la cessione del belga. Presenti anche il papà del ragazzo e il suo agente.

La Roma, stando a quanto riporta “Gianlucadimarzio.com“, vorrebbe impostare la trattativa su un prestito gratuito con diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro, mentre la Real Sociedad chiede un prestito oneroso di poco sotto il milione di euro. Quest’oggi, è stato intervistato da “LaRoma24“, l’agente di Januzaj, Dirk de Vriese, che ha confermato il forte interesse della Roma:

"Siamo in contatto con la Roma. Stiamo valutando i termini della formula, tra cui prestito con diritto di riscatto. Il prestito oneroso è una possibilità. Ora speriamo di definire il tutto in pochi giorni".

