Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra, interesse per Balogun: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – La missione di Elliott, come noto, è soprattutto quella di acquistare giovani calciatori di talento che possano accrescere il valore patrimoniale del Milan. A tal proposito, secondo quanto viene riportato dal Daily Mail, i rossoneri sarebbero interessati a Folarin Balogun, attaccante che in questo momento gioca nell’Arsenal Under 23. Di Balogun si parla benissimo in Inghilterra, così come i numeri: in questa stagione, infatti, il classe 2001 ha segnato 7 reti in 13 presenze stagionali. Intanto tiene banco in casa rossonera il caso Paqueta, continua a leggere >>>

