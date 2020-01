Calciomercato Milan – Solo il Psg su Paqueta: Leonardo non va oltre i 20-22 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta sta spingendo per essere ceduto già in questa sessione di mercato. Il brasiliano lo ha dimostrato chiedendo a Stefano Pioli di non partire con la squadra per la trasferta do Brescia. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, però, l’unico club interessato al centrocampista è il Psg del direttore sportivo Leonardo. Il problema è che l’offerta recapitata sul tavolo della dirigenza rossonera non supera i 20-22 milioni. A queste cifre Paqueta non verrà venduto perché si andrebbe a generare una minusvalenza. Ecco infatti quanto è costato il brasiliano solo un anno fa, continua a leggere >>>

